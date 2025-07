Jonas Vingegaard wil héél ver gaan om Tadej Pogacar nog uit de gele trui te rijden

Op zes etappes van het einde van de Tour, moet Jonas Vingegaard meer dan vier minuten goedmaken op Tadej Pogacar. Toch gelooft de Deen nog altijd at hij voor de derde keer de Tour kan winnen.

Wordt Jonas Vingegaard voor de derde keer in zijn carrière tweede in de Tour of staat hij in Parijs toch voor de derde keer met de gele trui op het eindpodium? Door zijn grote achterstand lijkt het dat eerste te worden.

De Deen gelooft wel nog altijd in de Tourzege, ook al is het verschil dus al meer dan vier minuten met Tadej Pogacar. "De derde week is altijd mijn sterkte in een grote ronde en ik voel mij groeien in deze Tour", zei hij op zijn persconferentie op de rustdag.

Dat de achterstand van Vingegaard al meer dan vier minuten bedraagt, is volgens de Deen te wijten aan twee slechte dagen, in de eerste tijdrit en op Hautacam. "Normaal gezien heb ik geen slechte dagen."

Vingegaard wil tweede plaats opofferen

"Maar iedereen kan een slechte dag hebben, Tadej kan er ook een hebben in de derde week. Ik moet en ik zal aanvallen. Ik heb het gevoel dat ik elke dag beter word." Vingegaard is dan ook bereid om alles of niets te spelen om toch voor een derde keer de Tour te winnen.

"Ik ben bereid mijn tweede plaats op te offeren om all-in te gaan voor de eindzege." Met aankomsten op de Mont Ventoux, Col de la Loze en La Plagne krijgt Vingegaard nog drie kansen om tijd terug te pakken op Pogacar.