Komt transfer van Evenepoel in gevaar? Red Bull-BORA-hansgrohe neemt beslissing over kopman

Remco Evenepoel wordt al enkele weken gelinkt aan een transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe. De Duitse ploeg blijft wel vasthouden aan zijn huidige kopmannen.

De opgave van Remco Evenepoel in de Tour de France was een stevige domper voor de dubbele olympische kampioen. Hij zal dus niet voor het tweede jaar op rij op het eindpodium van de Tour staan.

Of de opgave van Evenepoel gevolgen heeft voor een mogelijke transfer, is echter maar de vraag. De kwaliteiten van Evenepoel zijn overduidelijk en na zijn moeilijke winter is het niet onlogisch dat hij niet in topvorm was.

Evenepoel wordt al enkele weken gelinkt aan Red Bull-BORA-hansgrohe. De Duitse ploeg ligt na de opgave van Evenepoel wel in polepositie voor de derde plaats met de Duitser Florian Lipowitz, een leeftijdsgenoot van Evenepoel.

Lipowitz en Evenepoel samen bij Red Bull-BORA-hansgrohe?

Lipowitz leek een aflopend contract te hebben bij Red Bull-BORA-hansgrohe, maar volgens WielerFlits is dat niet het geval en rijdt hij ook in 2026 voor de Duitse ploeg. Zelf communiceert de ploeg sinds vorig jaar niet meer over de lengte van contracten van renners.

Moeten Evenepoel en Lipowitz dan de krachten bundelen in de Tour tegen Pogacar en Vingegaard? Ook Roglic zou in 2026 aan boord blijven, maar wellicht is de Sloveen dit jaar bezig aan zijn laatste Tour.