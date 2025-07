Ligt de weg naar Soudal Quick-Step open? Topper trekt deur achter zich dicht bij Visma-Lease a Bike

Visma-Lease a Bike nam dit jaar geen enkele Nederlander mee naar de Tour de France. Een van die Nederlanders trekt na dit seizoen de deur achter zich dicht bij ploeg van Wout van Aert.

Voor Dylan van Baarle (33) stopt het avontuur eind dit jaar bij Visma-Lease a Bike. De Nederlander maakte in 2023 de overstap en won met de Omloop Het Nieuwsblad meteen zijn eerste koers voor zijn nieuwe ploeg.

Door valpartijen en ziekte miste de Nederlander dat jaar onder meer de Ronde van Vlaanderen, in Parijs-Roubaix kwam hij zwaar ten val en gaf hij op. Ook de voorbije twee jaar kon Van Baarle door blessures niet op topniveau presteren.

"Na de pech van afgelopen jaren, is het misschien wel goed om een nieuwe uitdaging te hebben”, vertelde Van Baarle in de podcast In Koers. "Ik heb het idee dat een nieuwe omgeving me een nieuwe prikkel kan geven."

Van Baarle naar Soudal Quick-Step?

"Daar kan je natuurlijk ook naast zitten, maar ik denk dat het ervoor gaat zorgen dat ik weer op het niveau ga presteren waarop ik heb gepresteerd." Wat de volgende bestemming wordt van Van Baarle, is nog niet duidelijk.

Transfers mogen pas vanaf 1 augustus officieel bekend worden gemaakt. De Nederlander werd wel al genoemd bij Soudal Quick-Step, waar Jasper Stuyven (Lidl-Trek) de klassieke kern al zou versterken in 2026.