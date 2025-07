Lukt winnen wel in de derde week? Van Aert verklapt zijn grote voordeel op de rest van het peloton

Wout van Aert eindigde al tweede, vierde en vijfde in deze Tour, maar winnen lukte nog niet. Hij ziet in de laatste week van de Tour nog drie kansen op ritwinst.

Sinds 2022 kon Wout van Aert niet meer winnen in de Tour de France, hij wacht al bijna drie jaar op een tiende etappezege. In 2023 werd hij twee keer tweede en twee keer derde, vorig jaar werd Van Aert twee keer tweede en een keer derde.

Dit jaar greep Van Aert er dus ook al enkele keren naast met een tweede, vierde en vijfde plaats. In de derde week van de Tour wil Van Aert blijven proberen, hij ziet dan ook nog drie kansen in de derde week.

"In de drie aankomsten bergop zijn mijn winstkansen niet reëel. In de andere drie ritten wel. Gewoonlijk is de laatste week de week die mij zeer goed ligt, door de vermoeidheid in de benen bij iedereen", zei Van Aert op zijn persconferentie op de tweede rustdag.

Slaat Van Aert toe in slotetappe van de Tour?

"Dat voelde ik afgelopen week al in de bergen, dat het vlotter ging. Ik heb de vorm die ik nodig heb om te presteren." Voor Van Aert wordt het misschien wachten tot de slotetappe in Parijs, de nieuwe finale met drie keer Montmartre lacht hem toe.

"De slotetappe naar Parijs heeft wel een finale die me moet liggen. Daar zal er vanuit het peloton gekoerst worden, dus ga je het meer in de hand hebben." Op de Spelen in Parijs kon Van Aert niet uitblinken in de wegrit, lukt dat nu wel?