Patrick Lefevere windt er geen doekjes om en is heel helder over Remco Evenepoel: "Gewoon een feit"

Door een derde slechte dag op rij besliste Remco Evenepoel om in de veertiende etappe uit de Tour te stappen. Voor Patrick Lefevere kwam dat niet als een verrassing.

In de etappe naar Hautacam moest Remco Evenepoel al op 50 kilometer van de streep lossen, maar vocht hij terug en werd hij toch nog zevende. In de klimtijdrit verloor Evenepoel opnieuw veel tijd en werd hij pas twaalfde.

Beterschap kwam er niet voor Evenepoel, in de veertiende etappe moest hij op de Tourmalet, op 100 kilometer van de streep, al het peloton laten rijden. In tranen stapte Evenepoel uiteindelijk uit de Tour.

Waarom presteert Evenepoel zo wisselvallig?

Voor Patrick Lefevere is de oorzaak voor de wisselvallige prestaties van Evenepoel logisch. "Remco heeft geen winter gehad. Zoals hij zelf al heeft gezegd: ‘ik heb geen fond’. Dat is gewoon een feit", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Renners die lang hebben stilgelegen, presteren vaak met hoogtes en laagtes. Evenepoel won bij zijn comeback meteen de Brabantse Pijl, maar in Luik-Bastenaken-Luik ging het al een pak minder. De Dauphiné was degelijk, maar daarna kon Evenepoel amper trainen.

In de eerste helft van de Tour was Evenepoel wel goed, hij won onder meer de tijdrit. "Maar zonder die dramatische eerste etappe waarin we collectief de waaier missen, staat Remco in het geel na de tijdrit. Extra jammer nu dat hij die trui gemist heeft. Bon, het is wat het is."