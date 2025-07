Staat hij op 'zwarte lijst' van Pogacar? Van Aert stelt iets opvallend vast over ploegmaat

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De renners van Visma-Lease a Bike vallen vaak aan in de Tour en proberen in de ontsnapping te zitten. Tadej Pogacar gaf één renner echter nog geen centimeter ruimte.

In de etappe naar Carcassonne had Visma-Lease a Bike met Wout van Aert en Victor Campenaerts twee renners in de vroege vlucht, een dag eerder naar Luchon-Superbagnères schoven Sepp Kuss en Simon Yates mee.

Ook Matteo Jorgenson probeerde al enkele keren aan te vallen, maar hij krijgt geen ruimte van Tadej Pogacar. De Sloveense gele trui zit telkens snel op het wiel van de Amerikaan, volgens geruchten op sociale media staat hij op de zwarte lijst van UAE Team Emirates-XRG.

Die zwarte lijst zouden renners zijn die geen rit mogen winnen, dat verklapte Nils Politt vorig jaar in een podcast. Al is er volgens Belgisch kampioen Tim Wellens geen sprake van een zwarte lijst bij de ploeg van Pogacar.

Staat Jorgenson op zwarte lijst van Pogacar?

Van Aert vindt het toch verdacht. "Het is me ook al opgevallen dat Matteo geen ruimte krijgt. Misschien dat Tadej nog niet gezien heeft dat Matteo ondertussen al een half uur verloren heeft in het klassement", citeert Het Nieuwsblad Van Aert op zijn persconferentie op de tweede rustdag.

"Iemand zou hem dat eens moeten vertellen." Tot de twaalfde etappe stond Jorgenson vijfde in klassement, maar op Hautacam en Superbagnères verloor hij veel tijd. Jorgenson staat nu 15de op 32 minuten van Pogacar.