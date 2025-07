Tim Wellens geeft hét antwoord: is er een 'zwarte lijst' of niet?

Tadej Pogacar kon drie ritten op rij winnen als hij zou willen. Maar Arensman mocht winnen alles bij elkaar. En dus is de vraag: is er een zwarte lijst met mensen die wel of niet mogen winnen van de Sloveense alleskunner?

Vrijwel alle waarnemers waren het er gisteren over eens: Tadej Pogacar kon op Superbagnères sneller, maar hield zich in. Hij beantwoordde de dubbele prik van Jonas Vingegaard, maar daar bleef het ook bij. Gall mocht wat voorsprong pakken, maar werd ook teruggepakt. Arensman lachende derde De lachende derde was aanvaller Thymen Arensman. Hij bleef uit de greep van het peloton en benutte een van de schaarse opportuniteiten die Pogacar en UAE Team Emirates in deze Tour tot dusver aan de vluchters hebben gelaten. De voorbije jaren was er al een paar keer een gerucht over een zware lijst van UAE Team Emirates. Renners die op die lijst staan, die mogen van Pogacar géén rit winnen. Volgens Tim Wellens is er géén zwarte lijst Nils Politt was de man die vorig jaar al de kat de bel aanbond in een openhartig gesprek voor een Duitse podcast. En nu heeft ook Tim Wellens zich geroerd in de debatten. "Neen, er hangt niets aan onze frigo. Of het zou ons gewicht moeten zijn", lacht de Belgische kampioen. "Neen, er is dus geen zwarte lijst met renners die niet mogen ontsnappen."