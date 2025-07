Tweede plaats van Victor Campenaerts in de vijftiende etappe krijgt nog een staartje

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Victor Campenaerts heeft zijn uitstekende vorm in de Tour niet kunnen verzilveren in de Tour. In Carcassonne moest hij tevreden zijn met een tweede plaats.

Vorig jaar won Victor Campenaerts nog een etappe in de Tour voor Lotto-Dstny, dit jaar probeert hij met Jonas Vingegaard en Visma-Lease a Bike de Tour te winnen. Maar Campenaerts mag ook voor eigen succes gaan. In de tiende etappe naar Le Mont-Dore Puy de Sancy schoof hij al eens mee en effende hij mee het pad voor de ritwinst van ploegmaat Simon Yates. Campenaerts werd in die etappe 33ste nadat hij nog werk deed voor kopman Vingegaard. Net voor de tweede rustdag mocht Campenaerts nog eens zijn kans wagen. Ex-ploegmaat Tim Wellens bleek echter veel te sterk en Campenaerts moest in Carcassonne tevreden zijn met de tweede plaats. Campenaerts kreeg boete van de jury Na de etappe kreeg Campenaerts nog een rekening gepresenteerd van de jury. Voor het weggooien van afval op een plek waar dat niet mag, kreeg Campenaerts een boete van 500 Zwitserse frank en moet hij 25 UCI-punten inleveren. Wakker zal Campenaerts er niet van hebben gelegen. Voor zijn tweede plaats kreeg hij 5.500 euro prijzengeld en ook nog eens 150 UCI-punten. Echt veel zal hij er dus niet van voelen.