Barstje in het pantser? Pogacar doet opvallende bekentenis na aanvallen Vingegaard

Jonas Vingegaard viel Tadej Pogacar maar liefst vier keer aan op de Mont Ventoux, maar de Sloveen kraakte niet. De gele trui moest wel toegeven dat hij enkele keren op de limiet zat.

Op de tweede rustdag had Jonas Vingegaard beloofd dat hij zou aanvallen en dat deed de Deen ook op de Mont Ventoux. Vier keer zette hij Tadej Pogacar onder druk, die voor het eerst ook grimassen toonde op zijn gezicht.

De gele trui gaf ook toe dat hij had afgezien, ondanks dat hij uiteindelijk de snelste tijd ooit had gereden op de Mont Ventoux. "Ja, soms zat ik op mijn limiet", bekende de Sloveen bij de verzamelde pers.

Stond Pogacar op breken?

Zelf viel Pogacar één keer aan, maar Vingegaard losrijden lukte niet. De Sloveen hield het ook bij één aanval, want hij wilde geen risico's nemen. "Het was slimmer om hier niet te ontploffen. Ik heb me wat ingehouden en probeerde gewoon te volgen."

Pogacar was wel onder de indruk van het ploegenspel van Visma-Lease a Bike. "Jonas probeerde het en Visma-Lease a Bike reed erg goed als ploeg. De aanvallen deden wel pijn. Ik wist wat er zou gebeuren toen ze versnelden van bij de voet. Maar ik was er klaar voor."

In de sprint zette Pogacar wel nog eens de puntjes op de i door Vingegaard toch nog twee seconden extra aan te smeren. Zijn voorsprong bedraagt nu 4'15" op zijn Deense rivaal.