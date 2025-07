"Beangstigend": Wout van Aert doet boekje open over gevaarlijke situaties in de Tour

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Supporters en toeschouwers zorgen bergop vaak voor gevaarlijke toestanden. Maar Wout van Aert kaart ook de gevaarlijke situaties aan in de afdalingen na een aankomst bergop.

In een grote ronde zijn er vaak aankomsten bergop, die voor veel spektakel zorgen in de strijd om de eindzege. Toeschouwers die meelopen met de renners of op de weg staan, zorgen echter voor gevaarlijke situaties.

In Deense media heeft Wout van Aert ook de chaotische en gevaarlijke afdalingen van beklimming náaeen etappe met aankomst bergop aangekaart. Van Aert noemde de afdaling van Hautacam zelfs "beangstigend".

"Ik heb het gevoel dat het nog erger geworden is dan de voorbije jaren", zei Van Aert. "De beklimming (Hautacam, nvdr.) stond vol met mensen en het was veel veiliger geweest als men de mensen nog 10 à 15 minuten na de finish aan de kant van de weg had laten staan."

Renners moeten tussen publiek afdalen

"Nu moeten we tussen een massa mensen rijden. De politie doet zijn uiterste best om tijdens de koers iedereen van de weg te houden", aldus Van Aert. "Maar zodra de etappe gedaan is, begeeft iedereen zich door elkaar naar beneden en dat maakt het heel gevaarlijk. "

"Wij hebben onze fiets wel goed onder controle, maar we moeten dus ook tussen voetgangers en andere fietsers rijden. Als ze mensen iets langer tegenhouden, is het voor ons veiliger", besluit Van Aert nog.