Geen Trine Hansen in de Tour: Jonas Vingegaard nam harde beslissing

Trine Hansen, de vrouw en manager van Jonas Vingegaard, zakte maandag niet af naar de Tour voor de tweede rustdag. Was de Deense te kritisch in haar interview?

Voor Jonas Vingegaard is zijn gezin bijzonder belangrijk, in februari mocht hij een stage van Visma-Lease a Bike overslaan om meer samen te zijn met vrouw Trine Hansen en hun twee kinderen in Denemarken.

Tijdens het openingsweekend van de Tour verscheen in het Deense 'Politiken' een interview van Hansen. Daarin stelde ze zich vragen bij de tactiek van Visma-Lease a Bike en viseerde ze ook Wout van Aert, zonder hem bij naam te noemen.

Vrouw en kinderen Vingegaard bleven in Denemarken

Het interview zorgde voor onrust bij Visma-Lease a Bike, een goed gesprek was dan ook nodig. Die storm lijkt intussen te gaan liggen zijn, maar toch lijkt het interview nog altijd wat na te zinderen.

Want Trine Hansen bleef tijdens de rustdagen in de Tour in Denemarken, de voorbije jaren was ze er altijd bij. "Ik had ze graag hier gehad, maar we hebben besloten dat ze niet op bezoek komen", zegt Vingegaard bij B.T.

"We vinden het belangrijker dat ze rust hebben." Hansen zou lastige vragen gekregen hebben als ze op bezoek was in de Tour, door in Denemarken te blijven wordt het niet opnieuw opgerakeld.