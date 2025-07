Gelooft Soudal Quick-Step nog in Evenepoel? Lodewyck spreekt klare taal

Na zijn opgave in de Tour de France worden er vragen gesteld bij de toekomst van Remco Evenepoel als ronderenner. Ploegleider Klaas Lodewyck spreekt dat tegen.

De opgave van Remco Evenepoel in de Tour de France was een zoveelste teleurstelling dit seizoen. Na zijn derde plaats van vorig jaar in de Tour, staat Evenepoel weer bij af wat de grote rondes betreft.

Het was voor Evenepoel zijn derde opgave op zes grote rondes. Eerder gaf hij ook al op in de Giro van 2021 en 2023. Maar Evenepoel won ook de Vuelta in 2022 en was vorig jaar dus derde in de Tour.

Lodewyck nuanceert drie opgaves

Ploegleider Klaas Lodewyck vindt dan ook dat de juiste context moet gegeven worden bij de drie opgaves van Evenepoel. In de Giro van 2021 had Evenepoel nog last van zijn zware val in Lombardije, in 2023 testte hij positief op corona.

Zonder die tegenslag was Evenepoel in 2023 ook al dicht geweest van de eindzege in de Giro. "Hij is nog superjong en ik ben ervan overtuigd dat er nog steeds progressiemarge opzit", zegt Lodewyck bij HLN.

"Rustig blijven is de boodschap. We hebben tijd." Evenepoel wordt in januari wel 26 jaar, hij behoort dan niet meer bij de jongsten in het peloton. Zijn kansen om de Tour te winnen slinken dus wel.