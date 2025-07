'Juan Ayuso dropt transferbom bij UAE Team Emirates-XRG met opvallende beslissing'

Juan Ayuso ligt nog tot eind 2028 vast bij UAE Team Emirates-XRG. De Spanjaard is echter ontevreden met het programma dat hij mag rijden.

UAE Team Emirates-XRG heeft bijzonder veel toppers in zijn ploeg met onder meer Pogacar, Almeida, Yates, Ayuso, Del Toro en toptalent Pablo Torres. Daardoor staat de ploeg uit de Emiraten vaak met veel kopmannen aan de start van een grote ronde.

Dat was het geval in de Giro dit jaar. Daar stonden Adam Yates, Ayuso en Del Toro aan de start. Door ziekte moest Ayuso uiteindelijk de Giro verlaten in de 18de etappe, Del Toro verloor in de voorlaatste rit dan weer de roze trui aan Simon Yates.

Wil Ayuso weg bij UAE Team Emirates-XRG?

Ayuso mocht vorig jaar nog mee naar de Tour, maar sindsdien reed hij niet meer samen met Pogacar. De Spanjaard moet zich dit jaar dan ook tevreden stellen met enkel de Giro, want Pogacar rijdt de Tour en de Vuelta.

Dat zou de Spanjaard echter beu zijn, volgens HLN zou Ayuso Giovanni Lombardi onder de arm hebben genomen als manager. Tot nu toe liet Ayuso zich vertegenwoordigen door zijn familie.

Vraag is of UAE Team Emirates-XRG zal willen meewerken aan een transfer. Hij zou een afkoopclausule hebben van 100 miljoen euro, maar dat kan geen enkele ander team betalen. In Spaanse media wordt Movistar als geïnteresseerde ploeg gemeld voor Ayuso.