Vingegaard reageert bijzonder boos nadat fotograaf hem na de streep ten val brengt

Jonas Vingegaard beloofde dat hij zou aanvallen in de slotweek en dat heeft de Deen ook gedaan op de Mont Ventoux. De Deen ging na de aankomst wel nog tegen de grond door een fotograaf.

Visma-Lease a Bike had duidelijk een plan in de etappe met aankomst op de Mont Ventoux. Tiesj Benoot en Victor Campenaerts zaten mee in de vroege vlucht en deden elk een kopbeurt voor hun kopman.

Vingegaard viel aan in het peloton en zocht naar Benoot, daarna viel hij opnieuw aan op zoek naar Campenaerts. Daarna viel de Deen nog eens aan, maar hij geraakte niet af van zijn rivaal Tadej Pogacar.

Vingegaard komt na de aankomst nog ten val

Toch was Vingegaard tevreden, ondanks dat hij aan de streep nog twee seconden verloor. "Ik voelde me heel goed. Ik ben gelukkig met de aanvallen die ik heb gedaan. Ik heb geen tijd gepakt, maar ik put hier veel motivatie uit", zei hij onder meer bij Sporza.

"Pogacar volgde mij bij elke aanval en omgekeerd ik ook. Ik denk niet dat ik barstjes gezien heb bij hem. Maar ik blijf het proberen, dat heb ik beloofd." Na de aankomst kwam Vingegaard wel nog ten val door een fotograaf.

"Hij dook plots voor mij op. Ik weet niet waar hij mee bezig was. Ja, ik ben tegen de grond gegaan. Mensen in de finishzone zouden beter uit hun doppen moeten kijken", besloot de Deen nog. Hij klaagde na zijn val over pijn aan de schouder, maar groot zou de schade niet zijn.