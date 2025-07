Wout van Aert heeft het met één iets lastig in de Tour: "Wordt steeds moeilijker"

Wout van Aert speelde in de slotweek van de Giro een belangrijke rol voor Simon Yates. Kan hij dat ook doen in de slotweek van de Tour voor Jonas Vingegaard?

In de slotweek van de Tour de France trekt het peloton de Alpen in. Na de tweede rustdag wacht de Mont Ventoux, waar Wout van Aert goede herinneringen aan heeft. Hij won in 2021 een etappe met een dubbele beklimming van de Mont Ventoux.

Toen eindigde de etappe na een afdaling, nu ligt de aankomst boven. Voor de Mont Ventoux is het parcours golvend, maar een echte hindernis is er niet. Als Van Aert iets wil doen voor Vingegaard, zal het vanuit de vlucht moeten.

En dat wil hij ook graag doen in de slotweek. "Mijn grootste bijdrage is wanneer ik kan meeglippen in de ontsnapping. Met mijn gewicht heb ik het immers moeilijk om het tempo van de favorieten te volgen op de eerste col", zegt Van Aert bij HLN.

Van Aert krijgt geen ruimte in bergritten

Alleen is dat nog niet gelukt voor Van Aert in deze Tour. Hij krijgt amper of geen ruimte van het peloton in een bergrit om mee te glippen. "Ik merk dat het met mijn rugnummer steeds moeilijker is om in de vlucht te geraken", lacht Van Aert.

UAE Team Emirates-XRG heeft wellicht ook bijgeleerd na de Giro. Toen liet het Van Aert in de voorlaatste etappe meeglippen in de ontsnapping. Na beklimming van de Finestre stuwde hij Simon Yates naar de eindzege, ten koste van Isaac Del Toro.