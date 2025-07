De Cauwer legt uit waarom opgave Van der Poel zo'n donderslag bij heldere hemel is: "Van Aert heeft het ook al gezegd"

De koers wacht op niemand, zelfs niet op Mathieu van der Poel. José De Cauwer had zich niet verwacht aan de opgave van de Nederlander.

In het begin van de VRT-uitzending van de zestiende Tourrit werd uiteraard teruggekomen op de opgave van Mathieu van der Poel. Het grote nieuws dinsdagochtend was dat Van der Poel wegens een longontsteking niet verder kon koersen. Zo verloor de Tour de France 2025 één van zijn allergrootste smaakmakers: een spijtige zaak.

Van der Poel had al heel veel gegeven in deze Tour, maar er zat mogelijk ook nog wat moois voor hem aan te komen. Daarom was zijn opgave voor De Cauwer een donderslag bij heldere hemel. "Ja, helemaal. Wout van Aert heeft het ook al gezegd: in principe krijgen we voor hun genre renners nog drie kansen", kijkt De Cauwer vooruit.

Laatste Tourrit was iets voor Van der Poel

De Cauwer ziet vooral de laatste Touretappe als een grote kans op succes voor klassieke renners. "De renners moeten drie keer de Montmartre over. De laatste klim is zes kilometer van het einde. Dat zijn echt wel pure puncheretappes, voor mannen als Van Aert en Van der Poel." Alleen zal Van der Poel er niet bij kunnen zijn in Parijs.

Dat is zonde, maar er liggen nog genoeg renners op de loer die jagen op ritwinst. "Het opent perspectieven. Met Van der Poel die weg is, is er misschien meer vrijheid voor anderen." Dat is meteen de harde realiteit van de koers. In aanloop naar de Tour was er veel kritiek op de parcoursaanpassing, maar nu wordt er met een sportieve blik gekeken.

Ook geen Evenepoel op de Montmartre

Remco Evenepoel zal die andere opvallende afwezige zijn tijdens de slotetappe naar Parijs. Op de Olympische Spelen van 2024 leidden de passages over de Montmartre tot zijn memorabele overwinning. Nu zal er iemand anders een 'moment de gloire' beleven.