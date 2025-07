Heibel na Vive le Vélo-uitzending! Vannieuwkerke verdedigt zich, Bruyneel snoeihard voor UCI en 'Selfie King': "Hypocriet"

Een uitzending van Vive le Vélo heeft voor behoorlijk wat heibel gezorgd. Dat Bruyneel dankzij het programma aanwezig was in de Tour, kan de UCI niet appreciëren.

Er is zelfs in zo'n grote mate onvrede bij de UCI dat er een persverklaring de wereld in is gestuurd. "Meneer Bruyneel is levenslang geschorst voor alle activiteiten uit het wielrennen. Hij mag als toeschouwer een UCI-wedstrijd bijwonen, maar hij mag niet toetreden tot zones die niet toegelaten zijn voor het publiek. Inclusief zones in de Tour waar accreditatie voor nodig is."

De UCI benadrukt dat het niet verantwoordelijk is voor accreditaties die voor de Tour worden uitgedeeld. Die verantwoordelijkheid ligt immers bij de ASO. "De UCI heeft contact opgenomen met de ASO om te horen hoe dit kon gebeuren en ervoor te zorgen dat Bruyneel in de toekomst niet meer geaccrediteerd wordt." Een volgende passage in de Tour lijkt hij te mogen vergeten.

Bruyneel gewoon geaccrediteerd door ASO

In een nieuwe aflevering van Vive le Vélo verduidelijkt presentator Karl Vannieuwkerke dat de accreditatie van Bruyneel initieel geen enkel probleem opleverde. "Daar is nooit enige opmerking over gekomen. Bruyneel is gewoon geaccrediteerd door de ASO. De nodige vragen over zijn verleden zijn gesteld, Bruyneel heeft zich zelfs geëxcuseerd voor zijn arrogantie tijdens dat dopingverleden."

Johan Bruyneel laat op X dan weer weten dat hij de reactie van de UCI niet kan smaken. Vooral voorzitter David Lappartient moet het ontgelden. "Het lijkt erop dat 'Selfie King' David Lappartient, de voorzitter van de UCI, niet graag had dat ik de Tour bezocht vorige week. Ik heb al vele keren gezegd, ook tegen hem persoonlijk, dat ik zijn houding hypocriet vind."

Bruyneel koestert warme gebaren

Het is uitkijken of het tot een persoonlijk onderhoud komt tussen de twee heren. "Ik heb hem opnieuw persoonlijk gecontacteerd, maar heb nog geen antwoord ontvangen. Ik wil benadrukken hoezeer ik de warme gebaren apprecieer van de vele mensen die ik in de Tour heb ontmoet."