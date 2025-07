Sarah De Bie heeft eigen kijk op opgave Remco, neuspleister Wout en enthousiasme Georges: "Hebben tweede Wuyts gemaakt"

Sarah De Bie staat als echtgenote van Wout van Aert dicht bij de koers en heeft zo haar eigen kijk op de dingen. Ondertussen heeft één van haar kinderen de koersmicrobe al heel erg te pakken.

Sarah De Bie volgt al zo'n anderhalve week de Tour met kinderen Georges en Jerome. HLN heeft haar gevolgd tijdens de Ventoux-rit. Georges voorspelde een ritzege ven Healy: hij zat er niet ver naast. "Alles staat in het teken van de koers bij Georges. De finale van de rit naar Laval, toen Wout als tweede eindigde, hebben we tien keer moeten terugspelen."

"We hebben een tweede Michel Wuyts gemaakt", lacht Sarah. Haar andere zoon Jerome is vooral dol op tractoren en politiesirenes, zo blijkt. "Ik zal het al maar toegeven, eigenlijk komen wij niet voor Wout naar de Tour, maar voor die prul van de karavaan en de politiewagens", kan er bij Sarah nog een grapje vanaf. Ze ziet het dus nog zitten.

Sarah De Bie vindt het een raar zicht

Over haar man gesproken: ze vindt het maar een vreemd beeld om die in deze Tour rond te zien koersen. Ook bij Visma-Lease a Bike dragen ze nu van die neusstrips, die ervoor moeten zorgen dat de renners meer adem binnen krijgen. "Ik vind dat eigenlijk een raar zicht, zo'n neuspleister", heeft Sarah er zo haar eigen mening over.

Het is in de Tour niet allemaal lachen geblazen. Zo grijpt de opgave van Remco Evenepoel haar naar het hart. "Toen Remco zaterdag opgaf, heb ik een bericht met daarin een hartje gestuurd naar zijn mama Agna. Ze antwoordde: 'We zijn nu hier voor hem'. Waarop ik zei: 'Het is veel belangrijker dat je er bent op zo'n momenten dan wanneer ze winnen, want dan is iedereen er.'"

Sarah volgt Wout nog in rit naar Valence

Sarah De Bie leeft duidelijk enorm mee met Remco Evenepoel. Het is duimen dat Wout wel Parijs haalt, daar ziet het alleszins naar uit. Sarah volgt met de kinderen ook nog de etappe van Bollène naar Valence, alvorens naar huis terug te keren.