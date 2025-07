Was opgave Van der Poel zijn eigen schuld? "Daar heeft hij een prijs voor betaald"

Mathieu van der Poel moest de Tour de France verlaten door een longontsteking. Voor Marc Sergeant was dat echter geen verrassing.

In de slotweek van de Tour de France had Mathieu van der Poel nog de kans om de groene trui te veroveren, maar de Nederlander kreeg op de rustdag koorts en moest naar het ziekenhuis. Daar werd een longontsteking vastgesteld.

Van der Poel had al een week last van een verkoudheid en op de rustdag ging zijn lichaam wellicht in herstelmodus, waardoor hij niet meer kon vechten tegen zijn ziektekiemen. En hij betaalde waarschijnlijk ook de tol van zijn inspanningen.

Ging Van der Poel te diep in de Tour?

"De opgave van Mathieu van der Poel is zeer jammer maar ook het bewijs dat zelfs een renner van zijn kaliber nooit zeker is dat hij de Tour overleeft", zegt Marc Sergeant bij Het Nieuwsblad.

Iemand die zoals Van der Poel in topvorm zat, is echter ook vatbaarder voor ziekte. Die grens is flinterdun. Bij Van der Poel is het echter ook bijzonder snel gegaan, want 's ochtends ging Van der Poel nog meer met de coffee ride van Alpecin-Deceuninck.

"Mathieu heeft de eerste twee weken heel gretig gekoerst en misschien heeft hij daar een prijs voor betaald", zegt Sergeant nog. Van der Poel zal nu rusten, daarna zal hij toewerken naar het WK mountainbiken in september.