Beschamend moment voor Wout van Aert na compleet onverwachte actie: "Dan zak je door de grond, een walk of shame"

Zelfs Wout van Aert is niet immuun voor een beschamend moment of een 'walk of shame'. Dat is de vaststelling na de Tourrit naar Valence.

Op de laatste col van de dag dacht Van Aert nog de oversteek te kunnen maken naar de kopgroep. Het werd een chasse patate. In Vive le Vélo dachten ze dat Abrahamsen en Van Aert wel ver konden komen als die twee samen in de kopgroep waren terechtgekomen. Het is helemaal anders gelopen: geen van beiden kon de sprint ontlopen.

"Langs ene kant was Wout een verse kracht geweest voor de kopgroep en konden ze verder komen. Langs de andere kant betekende de komst van Wout voor de andere vluchters dat ze bijna zeker geklopt zouden worden. Dat willen ze inderdaad niet", legt Sep Vanmarcke uit. De vluchters deden er alles aan om Van Aert niet te laten aansluiten.

Zelfs Van Aert zakt dan door de grond

Er zat voor hem niets anders op dan met rode kaakjes terug te waaien tot in het peloton. "Dan zak je wel even door de grond", denkt Febe Jooris dat het zelfs voor een renner als Van Aert dan slikken is. "Je kunt maar proberen", neemt Nicky Degrendele het nog voor hem op. Niet aanvallen betekende wellicht geklopt worden in de sprint.

Ook volgens Vanmarcke hield de aanval van Van Aert eigenlijk wel steek. "Wat Wout deed, was slim ... Als hij twee-drie man met zich had meegekregen. Dan maakten ze een goede kans om naar de kopgroep toe te rijden en om voorop te blijven. Nu bleef hij alleen zitten en dan is het moeilijk nom naar Abrahamsen & co te rijden."

Vanmarcke erkent 'walk of shame' voor Van Aert

Vanmarcke ontkent wel niet wat het Van Aert uiteindelijk opleverde. "Het is dan een 'walk of shame', maar ik vond het een goede poging. Hij had een man of twee meer nodig in de vlucht." Er blijven nog een paar kansen over om alsnog die ritzege te pakken.