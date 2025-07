Haalt Pogacar opnieuw stevig uit? De Cauwer geniet van "geweldig interview"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Jonas Vingegaard viel Tadej Pogacar meerdere keren aan op de Mont Ventoux, maar zonder resultaat. De Sloveen verklapte wel al zijn plannen voor de eerste etappe in de Alpen.

Vier keer probeerde Jonas Vingegaard weg te rijden van Tadej Pogacar op de Mont Ventoux. De gele trui hield echter stand en pakte in de sprint ook nog twee seconden op zijn Deense rivaal.

Een prestigieuze ritzege op de Mont Ventoux zat er niet meer in voor Pogacar, want de vluchters hadden te veel voorsprong. De Sloveen lijkt echter zijn zinnen gezet te hebben op ritwinst op Col de la Loze.

Haalt Pogacar uit op Col de la Loze?

Op die beklimming stortte Pogacar in 2023 helemaal in. De Sloveen verloor er bijna zes minuten op Vingegaard en zei er zijn intussen legendarische woorden 'I'm gone, I'm dead' toen hij helemaal kraakte.

Dit jaar lijkt de Sloveen revanche te willen nemen. "Het is vervelend om die quote telkens te zien terugkeren, dus laten we die dag herschrijven", zei Pogacar voor aanvang van de zeventiende etappe bij FloBikes.

"Wat een geweldig interview", reageerde José De Cauwer bij Sporza. "Hebben we dat niet al eens gezien in de etappe naar Hautacam? Daar had hij ook nog een eitje mee te pellen. Dat verandert niet veel, maar ik vind dat wel een mooie uitspraak. Dat geeft de burger moed om opnieuw te kijken."