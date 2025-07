Voor Bruyneel is er maar één schuldige voor kritiek op Vive le Vélo-optreden: hij dreigt nu zelfs met juridische stappen

Johan Bruyneel heeft er genoeg van na alle heisa na zijn Vive le Vélo-optreden. De grote schuldige is en blijft volgens hem UCI-voorzitter David Lappartient.

Het verhaal is inmiddels wel bekend: het VRT-programma nodigde Johan Bruyneel uit en accrediteerde hem ook. Volgens de UCI had dat laatste niet mogen gebeuren: een verantwoordelijkheid van de ASO. Bruyneel was dan weer kwaad over de kritiek op zijn accreditatie en richt veel meer dan op de UCI zelf de pijlen op voorzitter David Lappartient.

Bruyneel heeft via social mediaplatform X nu een nog uitgebreidere verklaring de wereld in gestuurd. "Het is mij duidelijk dat dit een zoveelste persoonlijke aanval is. Het is niet de eerste keer dat meneer Lappartient mij viseert." Bruyneel benadrukt nogmaals dat hij door verschillende personen uit de wielerwereld heel hartelijk begroet is.

Bruyneel denkt niet dat hij regels gebroken heeft

"Misschien is dit het wat meneer Lappartient tegen de borst stuit", bedenkt Bruyneel zich. "Ik heb te goeder trouw gehandeld en geloof niet dat ik enige regels verbroken heb. Tenzij meneer Lappartient denkt dat hij jurisdictie heeft over elk aspect van mijn persoonlijk en professioneel leven", deelt de oud-ploegleider nog een prik uit.

"Ik zal juridisch advies inwinnen over de legaliteit van de verklaringen en acties van de voorzitter van de UCI. Ik zal alle mogelijke paden bewandelen om te bewijzen dat meneer Lappartient verkeerd was en juridische stappen ondernemen indien nodig." Mogelijk draait het uit op een clash voor de rechter. Tot wat een tv-optreden al niet kan leiden.

Vete tussen Bruyneel en Lappartient

"Ik zal een update geven als ik hier juridisch duidelijkheid over heb", laat Johan Bruyneel nog weten. Eén ding is duidelijk: het einde van zijn vete met David Lappartient is nog lang niet in zicht. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.