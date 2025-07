Wout van Aert heeft zo zijn eigen idee over de journalisten: "Niet bijzonder moeilijk om jullie af te leiden"

Wout van Aert is het inmiddels al jaren gewend om journalisten te woord te staan. Hij heeft inmiddels ook een mening ontwikkeld over de media die zijn carrière volgt.

Van Aert houdt ook wel van een spelletje met de journalisten. Zoals bijvoorbeeld eerder in de Tour, toen hij voor de start zei niet te zullen meesprinten en na afloop van de etappe prompt toegaf dat het altijd wel het plan was om mee te strijden. De dag daarna kondigde hij zijn plannen voor een nieuwe sprint aan op X: ze klopten weer niet.

Tijdens de reportage van Sammy Neyrinck voor Vive le Vélo werd bij Van Aert gepolst welke vraag journalisten in interviews wel zouden mogen weglaten. Dat vond Van Aert natuurlijk wel interessant om over na te denken. "Een paar dagen geleden droeg ik de tijdrithelm van Victor Campenaerts. Toen kreeg ik alleen maar vragen over die helm."

Vragen over helm bevallen Van Aert niet

"Als je dan maar twee of drie vragen hebt, is het best verrassend dat het hierbij blijft." Het doet denken aan de Omloop van eerder dit jaar: ook toen vond Van Aert het frappant dat er zoveel vragen over zijn helm kwamen. Van Aert reed de koers met een tijdrithelm, maar droeg tijdens de ploegvoorstelling een gewone helm om iedereen te misleiden.

Dat laatste is blijkbaar geen grote opgave. "Soms is het niet bijzonder moeilijk om jullie af te leiden", deelt Van Aert zijn indruk met Sammy Neyrinck. Voor Van Aert mag er dus meer dan één gespreksonderwerp zijn en hoeven er zeker niet te veel vragen meer over helmen bij te zitten. Dat heeft hij nu toch eens fijntjes in de verf gezet.

Van Aert amuseert zich maar kers op de taart ontbreekt

Wout van Aert lijkt zich tijdens de Tour de France van 2025 best wel te amuseren, zowel met de mediaverplichtingen als met het volle pond te geven tijdens de koers. Enkel de kers op de taart, een ritzege, ontbreekt nog.