De Cauwer kritisch nadat Vingegaard niet overneemt van Pogacar: "Broekschijter"

Thymen Arensman heeft de negentiende etappe in de Tour de France gewonnen. Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard keken elkaar het wit uit de ogen op La Plagne.

Tadej Pogacar had zijn zinnen gezet op een vijfde etappezege in de Tour de France en wilde winnen op La Plagne. Belgisch kampioen Tim Wellens sleurden tientallen kilometers op kop en zette UAE Team Emirates-XRG in een zetel.

Op La Plagne versnelde Pogacar al op 14 kilometer van de streep, maar hij geraakte niet af van Vingegaard. Het tempo zakte en Arensman keerde terug. De Nederlander probeerde weg te rijden, maar Pogacar reed enkele keren het gat dicht.

Bij de vierde versnelling van Arensman liet Pogacar hem toch rijden. Vingegaard bleef de hele beklimming in het wiel van Pogacar en nam niet over. Hij rekende erop dat de gele trui het gat zou dichtrijden, maar dat deed hij niet.

Vingegaard geflikt door Pogacar?

Lipowitz reed nog op kop in de slotkilometer om zijn derde plaats veilig te stellen. Arensman won de etappe, met twee seconden voorsprong op Vingegaard en Pogacar. José De Cauwer was vooral kritisch voor Vingegaard.

"Al die verhalen die je hebt verteld (dat Vingegaard zou blijven aanvallen, nvdr.) gooi je te grabbel door niet mee te rijden. Het feit dat je als Vingegaard nu voor Pogacar eindigt, wat een gevoel moet dat nu geven? Een klotegevoel toch?", zei De Cauwer bij Sporza.

"Vingegaard liep het risico dat hij geen etappe won, dat is de broekschijter. In wielertermen zeggen wielrenners en ex-wielrenners dat het aan Vingegaard is om op kousevoeten mee te rijden. Daar gaat het over."