De Cauwer spaart ondermaatse Visma-renner niet: "Begrijp ik niet goed"

In de voorlaatste bergetappe van de Tour de France probeerde Visma-Lease a Bike om Tadej Pogacar te bestoken. Maar erg geslaagd was het plan van Vingegaard en co niet.

Visma-Lease a Bike probeerde de Tour nog naar zijn hand te zetten in de 18de etappe. Vingegaard viel al op 70 kilometer van de streep aan op de Col de la Madeleine, Pogacar volgde de Deen makkelijk. Samen reden ze naar Jorgenson, die in de vlucht van de dag zat. Voor de top viel Vingegaard niet meer aan en dus ging iedereen samen de afdaling in. Daarna volgde er nog een vallei voor de slotklim van Col de la Loze. Jorgenson stelde opnieuw teleur In die vallei reed Jorgenson weg met O'Connor en Rubio. "Dat begrijp ik niet zo goed. Hij bleek ook geen springplank te zijn voor Vingegaard want Jorgenson was niet goed genoeg", zegt De Cauwer bij Sporza. Jorgenson moest lossen vooraan en Pogacar en Vingegaard lieten geloste ploegmaats uit de achtergrond terugkeren. De ploegmaats van Pogacar reden daarna tempo en was er nog één schuchtere poging van Vingegaard op twee kilometer van de streep. "Hij blijft gretig in zijn bewoordingen. Maar ik zag op het einde geen gretige, maar wel een gelaten Vingegaard. Ze hebben hun best gedaan, maar als iemand beter is, dan moet je dat durven en kunnen toegeven", stelt De Cauwer duidelijk.