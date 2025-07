Doping in de Tour? INEOS Grenadiers stuurt verzorger naar huis

David Rozman, een verzorger van INEOS Grenadiers, is niet meer aanwezig in de Tour de France. Hij werd onlangs uitgenodigd om te praten over zijn betrokkenheid bij een dopingzaak in 2012.

Het dopingspook verjagen tijdens de Tour de France lijkt nooit helemaal te lukken. Volgens The Guardian heeft INEOS Grenadiers verzorger David Rozman naar huis gestuurd nadat hij door het internationale testagentschap ITA werd uitgenodigd voor een gesprek. Rozman werd uitgenodigd om over beschuldigingen te praten rond mogelijke betrokkenheid bij een dopingzaak in 2012, in dat jaar won Bradley Wiggins bij het toenmalige Team Sky als eerste Brit ooit de Tour de France. Rozman betrokken bij operatie Aderlass? "Naar aanleiding van recente aantijgingen in de media heeft David een verzoek ontvangen van de ITA om op gesprek te komen", reageert de Britse ploeg bij The Guardian. "Daarom heeft hij zich teruggetrokken uit wedstrijdactiviteiten en heeft hij de Tour verlaten." Rozman werd in 2019 gelinkt aan operatie Aderlass. De Duitse arts Mark Schmidt kreeg voor illegale bloedtransfusies bijna vijf jaar cel, Rozman zou berichten met Schmidt hebben gestuurd. "David heeft het team direct ingelicht over zijn gesprek met de ITA en wat daarbij besproken werd", klinkt het bij INEOS. "Maar tot nu heeft het team geen bewijs ontvangen van enige relevante autoriteit."