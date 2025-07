Ghekiere krijgt andere rol in de Tour, Bossuyt maand na comeback al in de selectie

AG Insurance-Soudal trekt met Kim Le Court Pienaar naar de Tour als kopvrouw. Voor Justine Ghekiere betekent dat dat ze eens niet voor de bolletjestrui kan strijden.

Vorig jaar brak Justine Ghekiere helemaal door in de Tour de France Femmes met ritwinst in Le Grand-Bornand. Ze won net als in de Ronde van Catalonië en in de Giro ook het bergklassement.

Dit jaar mag Ghekiere opnieuw naar de Tour, als kersvers Belgisch kampioene, maar wel in een andere rol. "Ons doel met de ploeg is echt om voor een klassement te gaan. Niet voor mezelf, maar voor Kim Le Court", zegt ze bij WielerFlits.

Dienende rol voor Ghekiere en Bossuyt

De Mauritiaanse, die een sterk voorjaar reed en Luik-Bastenaken-Luik won, gaat voor het eerst een klassement rijden in een grote ronde. Vorig jaar werd ze 18de in de Giro Women en 36ste in de Tour de France Femmes

Voor Ghekiere betekent haar rol als knecht dat ze minder druk zal ervaren en daar kan ze zich 100% in vinden. Bij AG Insurance-Soudal heeft ook Shari Bossuyt een plaats in de kern gekregen, zij maakte pas half juni haar comeback na een schorsing van twee jaar.

Ook Bossuyt zal zich opofferen voor Le Court, maar krijgt ook haar eigen kans als het tot een massasprint komt. "Ik weet dat ik een goede sprint heb, dus als ik daar mijn kans krijg, ga ik die zeker nemen", zegt Bossuyt.