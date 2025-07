"Het is heel vervelend": Lotte Kopecky baalt van Tour-domper

Lotte Kopecky trekt dan toch niet met ambities voor het klassement naar de Tour de France Femmes. Voor de wereldkampioene is het toch balen.

Door een rugblessure moest Lotte Kopecky zo'n twee weken geleden uit de Giro Women stappen. Haar deelname aan de Tour de France Femmes kwam niet in het gedrang, maar wel haar ambities voor het klassement.

In samenspraak met haar ploeg SD Worx-Protime is het klassement voorlopig geen doel meer voor Kopecky. "Ja, het is heel vervelend", zegt Kopecky bij Sporza. Want het is niet de eerste tegenslag dit seizoen.

Kopecky moest ambities bijsstellen

Voor Kopecky loopt het al een heel seizoen niet zoals ze voor ogen had en dat is best moeilijk voor de wereldkampioene. Ze heeft veel tijd en werk gestoken in trainingsstages en voorbereidingen voor de Tour.

Om dan te moeten zeggen dat ze haar ambities moet bijstellen, is niet makkelijk voor Kopecky. "Maar je moet realistisch zijn en die ambities durven bij te stellen", zegt de wereldkampioene nog.

Toch wil ze vol voor de gele trui gaan in de eerste ritten van de Tour. "Als ik in goeden doen ben, zijn dat inderdaad ritten die me 200 procent liggen. Ik probeer alvast met zoveel mogelijk vertrouwen aan de start te staan."