Is ingekorte bergrit probleem voor Visma-Lease a Bike? Ploegleider reageert klaar en duidelijk

De organisatie van de Tour heeft negentiende etappe met zo'n 30 kilometer moeten inkorten. Bij Visma-Lease a Bike gooit dat toch een beetje roet in het eten.

Een virusuitbraak bij een kudde runderen op de Col des Saisies heeft parcoursbouwer Thierry Gouvenou verplicht om de 19de etappe van de Tour in te korten. De getroffen boeren vrezen namelijk dat het virus verder zou verspreiden.

Er werd zo'n 30 kilometer van het parcours gescharpt, onder meer Col des Saisies (13,7 kilometer aan 6,4%). Daardoor zijn de eerste twee beklimmingen van de 19de etappe uit het parcours verdwenen.

Streep door de rekening van Visma-Lease a Bike

Vooral bij Visma-Lease a Bike balen ze van de aanpassing van het parcours. "Of dit een streep door onze rekening is? Eigenlijk wel, denk ik", zegt ploegleider Frans Maassen bij Sporza. "Maar dit is overmacht. De organisatie kan er niets aan doen."

Voor Visma-Lease a Bike zit er niets anders op dan zijn plan aan te passen. Kopman Jonas Vingegaard moet nog ruim vier minuten goedmaken op Tadej Pogacar als hij de Tour voor de derde keer wil winnen.

Toch denkt Maassen dat er vuurwerk zal zijn in de laatste echte bergetappe. "Er zal voluit gekoerst worden van bij het begin. Het zal een leuke koers worden, zoals elke dag al geweest is."