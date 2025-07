Lotte Kopecky stelt stevige eisen voor de Tour: "En daar zal naar geluisterd worden"

Lotte Kopecky heeft haar ambities voor het algemene klassement in de Tour voorlopig laten varen. De wereldkampioene mikt wel nog altijd op ritzeges.

Door een rugblessure tijdens de Giro Women denkt Lotte Kopecky voorlopig niet dat ze een kans maakt om een goed eindklassement in de Tour de France Women te rijden. Maar ze mikt wel nog altijd op ritwinst.

De eerste twee etappes, met een oplopende aankomst, moeten Kopecky liggen. In 2023 won de wereldkampioene al eens de openingsetappe en toen droeg ze tot de voorlaatste etappe de gele trui.

Kopecky klopt op tafel bij SD Worx-Protime

Met Lorena Wiebes heeft Kopecky wel mogelijk een concurrente in haar eigen ploeg. "Dat kan zeker, maar voor de eerste dag heb ik zelf ook duidelijk aangegeven dat ik wil proberen te winnen", zegt ze bij Sporza.

"En daar zal ook naar geluisterd worden", is ze duidelijk. Op dag drie en vier staan er etappes voor de sprinters op het programma. Of Wiebes dan wel haar kansen krijgt, dat laat de wereldkampioene nog in het midden.

"We gaan het dag per dag bekijken. Als ik me bijvoorbeeld fantastisch voel, zie ik niet in waarom ik zelf niet zou kunnen meesprinten. Maar laten we vooral bij zaterdag beginnen. Het gaat een loodzware Tour worden."