Opvallend moment met Nys geeft hoop: "Dan weet je dat hij zich goed voelt"

Het einde van de Tour nadert, maar Thibau Nys lijkt zich steeds beter te voelen. Kan hij in het slotweekend nog eens uitpakken en meestrijden voor etappewinst?

Door een valpartij op hoogtestage, ziekte tijdens de Baloise Belgium Tour en een valpartij in de eerste etappe van de Tour had Thibau Nys het bijzonder moeilijk in zijn eerste grote ronde. Stilaan gaat het wel beter.

In de 15de etappe naar Carcassonne zat Nys voor het eerst meer in de ontsnapping en werd hij twaalfde, zijn eerste resultaat in de top vijftig in de Tour. In de derde week liet Nys zich nog niet zien, maar hij ziet er wel steeds beter uit.

Zo zag Vive le Vélo hem in de 18de etappe bergop stoppen om te plassen en op dat moment zat hij nog niet op de limiet. "Dat geeft veel hoop", klonk het bij Sep Vanmarcke. "Die eerste 10 dagen waren een strijd."

Slaat Nys nog toe in de Tour?

"Hij heeft er niet van kunnen maken wat hij er vooraf van verwacht had. Maar met de dagen zie je hem beter worden. Als je kan stoppen om te plassen terwijl de rest aan het zwoegen is om boven te komen, dan weet je dat hij zich goed voelt."

"En dan zijn er nog in theorie nog twee kansjes. Al zal Montmartre eerder iets voor Milan zijn. Maar dan is zaterdag nog een kans. En daar moet hij vol voor gaan." Eerder zei Nys ook al dat hij die etappe had aangekruist.