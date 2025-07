Pijnlijk moment voor Van Aert in de Tour: "Een echt goede Wout..."

Visma-Lease a Bike probeerde richting Col de la Loze opnieuw renners mee te sturen in de ontsnapping. Wout van Aert moest echter snel afhaken.

In de etappe met aankomst op de Mont Ventoux stuurde Visma-Lease a Bike Tiesj Benoot en Victor Campenaerts mee in de ontsnapping. Zij konden elk een kopbeurt doen voor hun kopman Vingegaard doen op de Mont Ventoux.

In de 18de etappe probeerde Visma-Lease a Bike opnieuw renners mee te sturen in de ontsnapping. Wout van Aert probeerde, maar waaide al snel terug. Dat zagen ze ook bij Live Slow Ride Fast.

"Wout van Aert schoof mee met Tim Wellens in het begin, maar Wellens reed Wout er gewoon af", zegt ex-renner Laurens ten Dam. "Wout is niet zo goed. Zo goed als Tim is, zo goed is Wout niet."

Hele ploeg Visma-Lease a Bike niet op topniveau

Slecht is Van Aert niet, maar het niveau van 2022 of 2023 haalt hij niet meer bergop. "Een echt goede Wout had vanuit de vlucht altijd de voet van de Col de la Loze gehaald", zegt Ten Dam.

"Ik denk ook dat je het over de breedte ziet." Ook Sepp Kuss, die in 2023 de Vuelta won, is niet op niveau. "Twee of drie jaar geleden was hij outstanding. Hetzelfde geldt voor Matteo Jorgenson en Simon Yates."