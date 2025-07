Rekenmachines erbij! Wout van Aert laat zien of hij eeuwige rivaliteit met Mathieu van der Poel goed kan inschatten

De eeuwige rivaliteit tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert is één van de mooiste zaken in de huidige generatie. Ze hebben allebei al veel zeges op de teller.

Tijdens een reportage voor Vive le Vélo stelde Sammy Neyrinck Wout van Aert de volgende vraag: wie zou de meeste WorldTour-zeges hebben behaald, hij of Mathieu? Die vraag beantwoordde Van Aert in het bijzijn van ploegmaats Benoot en Campenaerts. Van Aert had wellicht graag zichzelf als overwinnaar aangeduid, maar de realiteit is anders.

"Ik denk dat ik lang op kop gestaan heb maar dat Mathieu mij dit jaar is voorbijgestoken", was de indruk van Van Aert. Dat gebeurde zelfs al iets eerder. Mathieu van der Poel heeft immers dit jaar in totaal vijf overwinningen geboekt. Zijn voorsprong qua aantal overwinningen in de WorldTour op Van Aert bedraagt ondertussen negen stuks.

Van Aert won slechts één keer in 2025

Sammy Neyrinck deelde uiteraard ook de tussenstand mee: 46-55 in het voordeel van Van der Poel. Van Aert heeft zijn rivaal in 2025 wel verder zien uitlopen, om de simpele reden dat winnen moeilijker geworden is voor Wout. Hij streed op verschillende koersdagen mee voor de betere plaatsen maar won in 2025 enkel in de 9e Girorit.

De cijfers die Neyrinck aanhaalt, zijn ook best wel frappant. Mathieu van der Poel heeft immers 55 overwinningen op de teller staan in zijn hele carrière. Dat betekent dat dit allemaal zeges zijn die behaald werden in de WorldTour. Dat toont nog eens dat het de grote specialiteit van Van der Poel is om te pieken naar de grote wielerafspraken.

Van Aert bereikt mijlpaal in de Giro

Van Aert zit dus 'maar' aan 46 WorldTour-zeges, al kon hij dit jaar wel pronken met een knappe mijlpaal. Die overwinning in de Giro was goed voor de 50ste profzege uit de carrière van Wout van Aert. Toch ook een mooi cijfer.