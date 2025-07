Twee Belgen krijgen het met elkaar aan de stok in de Tour en krijgen de rekening gepresenteerd

Jonas Rickaert (Alpecin-Deceuninck) en Amaury Capiot (Arkéa-B&B Hotels) hebben allebei een straf gekregen van de jury. In de zeventiende etappe was er een incident tussen de twee in de bevoorrading.

Na de zeventiende etappe van de Tour de France was er in het rapport van de jury niets terug te vinden over een incident tussen Jonas Rickaert en Amaury Capiot. Na een klacht bekeek de jury de beelden nog eens. Wat er precies gebeurde, is niet echt goed te zien. In de bevoorrading zou er in de zeventiende etappe een handgemeen zijn ontstaan tussen Jonas Rickaert en Amaury Capiot bij de bevoorrading na een discussie. Rickaert en Capiot krijgen allebei een stevige straf In het rapport van de jury staat dat Rickaert voor de aanval en intimidatie van een renner een gele kaart heeft gekregen, hij 25 UCI-punten wordt afgetrokken en een boete van 500 Zwitserse frank heeft gekregen. Amaury Capiot kreeg net als Rickaert een gele kaart, een aftrek van 25 UCI-punten en een boete van 500 Zwitserse frank voor de aanval en intimidatie van een renner. Capiot en Rickaert moeten nu uitkijken, want bij een tweede gele kaart worden ze uit de Tour gezet. Ook Lenny Martinez kreeg een stevige straf van de jury voor enkele opzichtige plakbidons. De Fransman kreeg samengeteld 700 Zwitserse frank boete, 25 UCI-punten in mindering, 8 minpunten in het bergklassement en tien seconden tijdstraf. 🚴🇫🇷 | Lenny Martinez krijgt een plakbidon. Is dit nu de manier om bergkoning te worden? 🤔🤔 #TourdeFrance



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/eYKXRUlpUx — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 24, 2025