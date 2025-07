Verzweeg Evenepoel ribbreuk uit schrik voor kritiek? Ploegleider reageert helder

Remco Evenepoel verzweeg dat hij aan de Tour begon met een gebroken rib. Volgens ploegleider Tom Steels is dat niet onlogisch.

Zijn verstoorde winter was een logische verklaring voor de drie slechte dagen op rij van Remco Evenepoel. De olympische kampioen lag daardoor enkele maanden in de lappenmand en kon geen basis liggen.

Evenepoel had echter ook last van een sinusinfectie in de laatste dagen van de Tour. En Evenepoel had dus ook een gebroken rib, wat hij tot bijna een week na zijn opgave verzweeg. Volgens ploegleider Tom Steels niet onlogisch.

Waarom vertelde Evenepoel niet over ribbreuk?

"De Tour rijd je niet als voorbereiding. Hier moet en wil je presteren. Dan blok je zoiets in je hoofd. Maar zijn rib was uiteraard wel gebroken, ja", bevestigde ploegleider Steels nog eens.

Zo'n ribbreuk is niet ideaal en had inderdaad wel wat impact bij Evenepoel, maar volgens Steels wil je als renner gewoon sommige zaken afblokken in je hoofd waar je weinig aan kan veranderen.

Waarom vertelde Evenepoel niet meteen na zijn opgave over zijn ribbreuk? "Het is geen excuus en in de Tour is alles genadeloos. Je hebt altijd polarisatie, maar Remco staat daar wel boven. En een renner heeft nog altijd de vrijheid om te beslissen wat hij wel of niet zegt."