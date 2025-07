"Wat doe ik hier in godsnaam nog?" Pogacar is helemaal klaar met de Tour

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Met nog één korte bergetappe op het programma staat Tadej Pogacar dicht bij een vierde eindzege in de Tour. De Sloveen wil zo snel mogelijk de Tour achter de rug hebben.

Op Col de la Loze heeft Tadej Pogacar toch een beetje revanche kunnen nemen voor zijn inzinking van twee jaar geleden. Toen verloor de Sloveen bijna zes minuten op Vingegaard, nu smeerde hij zijn concurrent elf seconden aan.

De Sloveen kan nu met een geruststellende voorsprong van 4'26" naar de laatste bergetappe van de Tour trekken. Al lijkt niemand nog te geloven dat Pogacar nog in de problemen zal komen op de slotklim van La Plagne.

Pogacar snakt naar het einde van de Tour

Voor Pogacar is het zelf vooral uitkijken naar zondagavond, wanneer hij zijn vierde eindzege helemaal op zak heeft. "Soms zit ik het me wel af te vragen, ja. ‘Wat doe ik hier in godsnaam nog?’ Ze duren heel lang, die drie weken", zegt Pogacar bij HLN.

Ook Pogacar wordt stilaan moe en snakt naar het einde van de Tour. "Ik wil gewoon even iets anders kunnen doen in mijn leven." Nog drie dagen moet de Sloveen doorstaan voor hij opnieuw naar Monaco of Slovenië kan.

De vele toeschouwers en aanmoedigingen zorgen volgens Pogacar wel voor extra motivatie. "Zij maken het leuk. En doen me realiseren dat het hier al bij al zo slecht nog niet is."