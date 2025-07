Christoph Roodhooft heeft belangrijk nieuws over Mathieu van der Poel en geeft een update na de longontsteking

Inmiddels is het vier dagen geleden dat Mathieu van der Poel met een longontsteking de Tour moest verlaten. Christoph Roodhooft laat weten hoe het met zijn renner gaat.

In een gesprek met Sporza heeft Roodhooft de gezondheid van Van der Poel toegelicht. "Ik heb hem gisteren heel kort gehoord. De antibiotica doet zijn werk wel. Hij heeft natuurlijk nog niet gefietst. Hij is echt wel aan de betere hand", heeft Roodhooft goed nieuws om mee te delen. "Ik denk dat hij na het weekend weer rustig de fiets op zal kunnen."

Het mag duidelijk zijn dat Van der Poel ernstig ziek is geweest. Antibiotica nemen, een week van de fiets blijven: dat doe je niet zomaar. "Neen. Uiteindelijk was het goed dat we er snel bij waren. Het is natuurlijk iets waar we voorzichtig mee moeten zijn", gaat Roodhooft er ook heel serieus mee om. "We moeten zien dat er geen schade is."

Van der Poel hervat volgende week de trainingen

Stilaan kan er ook verder bekeken worden wat de planning kan zijn voor het najaar. Mathieu van der Poel was sowieso niet van plan om mee te doen aan het WK wegwielrennen in Rwanda. Andere doelen kunnen wel nog gesteld worden. "We zullen kijken wat we de volgende maanden gaan doen, maar hij gaat alleszins volgende week opnieuw trainen."

Dat staat dus helemaal vast, want Roodhooft zegt het met veel overtuiging. Hij probeert ook in te schatten of Van der Poel vanop het thuisfront de prestaties van zijn ploegmaats in de Tour de France nog van nabij volgt. "Ik vermoed dat hij veel in de zetel gelegen heeft en dan is naar de Tour kijken dichtbij voor een renner", aldus Roodhooft.

Focus op herstel Van der Poel aangewezen

Het was echt wel schrikken voor de buitenwereld toen bleek dat Van der Poel een longontsteking had opgelopen. Ook al had hij al enorm veel gegeven in de Tour en waren er wel signalen die wezen op een lichte ziekte. Laat Van der Poel nu eerst maar weer volledig herstellen.