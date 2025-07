De Cauwer neemt zwaar verwijt aan Vingegaard terug: "Visma heeft altijd gelijk, maar ik zeg dat ze geen gelijk hebben"

José De Cauwer had Jonas Vingegaard een zwaar verwijt gemaakt. De Belg had de Deense renner een broekschijter genoemd, omdat hij tijdens de laatste bergrit uit de Tour niet overnam van Pogacar.

José De Cauwer besluit bij Sporza inmiddels dat de tweede plaats van Jonas Vingegaard van afgelopen vrijdag een gemiste kans was voor de klassementsman van Visma-Lease a Bike. "En dan is het geen broekschijter. Dat neem ik terug. Maar ik vind dit echt een gemiste kans", blijft De Cauwer in het grote geheel bij zijn standpunt.

De Cauwer kruipt als voormalig ploegleider ook even in het hoofd van de personen die het anno 2025 bij Visma-Lease a Bike voor het zeggen hebben. "Ik zou als ploegleider in de wagen Vingegaard aangezet hebben - zeker met het verhaal van Lipowitz - om ervoor te gaan." Ze hadden inderdaad nog het geluk dat Lipowitz wel tempo reed.

Arensman profiteert van passieve Vingegaard

Natuurlijk had ook De Cauwer gezien dat de jonge Duitser eigenlijk de kastanjes uit het vuur haalde voor die andere twee grote namen. "Het kon, Lipowitz geeft de voorzet. En dan nog doet hij het niet", heeft De Cauwer het over Vingegaard. "En dat vind ik zo jammer." Arensman kan er maar goed mee zijn: hij pakte een tweede ritzege.

Voor alle duidelijkheid: De Cauwer trekt het verwijt van 'broekschijter' dus in, maar dat betekent niet dat hij akkoord gaat met Vingegaard en Visma-Lease a Bike. De ploeg beweert dat deze aanpak dé manier was om Pogacar te kloppen. "Visma heeft altijd gelijk, maar in dit verhaal zeg ik dat ze geen gelijk hebben. Ik ga er helemaal in op."

Snakken naar einde Tour de France

Dat is wel duidelijk. Ook tijdens de laatste dagen van de Tour zullen er nog wel zaken zijn waar José zich in druk kan maken. Mogelijk snakken niet enkel de renners, maar ook volgers, liefhebbers en analisten naar het einde.