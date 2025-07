Deur lijkt slechts op een kleine kier te staan: Wout van Aert doet de twijfels vergroten over deelname aan het WK

De deelname van Wout van Aert aan het WK is nog altijd allesbehalve zeker. De deur lijkt zelfs slechts op een kleine kier te staan, als we ons baseren op Wouts verklaringen.

Serge Pauwels heeft in Vive le Vélo laten verstaan dat een WK-deelname van Wout van Aert nog niet dichterbij is gekomen. De Kempenaar had aanvankelijk het standpunt ingenomen om hier na de Tour over te beslissen. Aangezien we nu in het slotweekend van de Tour zitten, was het vermoeden dat hij zich daar toch al een idee over vormde.

Van Aert blijkt zich daar nog niet mee bezig te hebben gehouden. Hij heeft bij Sporza helderheid geschonken over hoe hij momenteel tegen de dingen aankijkt. "Zoals Serge het aangeeft, hebben we het hele jaar hetzelfde gezegd. Het is de bedoeling om na de Tour even rust te nemen en dan met de ploeg en Serge een keer samen te zitten."

Van Aert heeft al zwaar seizoen gehad

Dan moet gekeken worden of ze al dan niet samen een opbouw kunnen uittekenen richting een WK. Wout van Aert voegt er wel een opvallend zinnetje aan toe. "Ik denk dat het wel duidelijk is dat ik al een heel zwaar jaar heb afgewerkt met heel veel koersen." Dat is een opmerkelijke verklaring van iemand die er andere jaren altijd bij was.

Het geeft alvast de indruk dat het al een pittig seizoen is geweest en daar niet noodzakelijk een WK hoeft bij te komen. "Eerst even kijken wat er nog in de benen zit", besluit Van Aert. Hij heeft zeker nog geen 'neen' gezegd tegen het WK en er is dus nog altijd hoop. Als we tussen de lijnen lezen, is die hoop een stuk minder groot.

Bondscoach vindt parcours geen probleem

Eén van de mogelijke bezorgdheden is ook het zware parcours in Rwanda. De bondscoach vindt niet dat dit mag gelden als bezorgdheid, maar dat betekent nog niet dat Wout van Aert er ook zo over denkt. We moeten nog even geduld oefenen om zijn beslissing te weten te komen.