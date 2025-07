Evenepoel en Vingegaard paaien: Soudal Quick-Step en Visma-LAB maken serieus werk van klimploeg voor de toekomst

Zoals alle klassementsmannen hebben Vingegaard en Evenepoel graag zo veel mogelijk ondersteuning op zo lang mogelijke termijn. Hun ploegen maken er werk van, op een verschillende manier.

Soudal Quick-Step heeft met Gil Gelders en Pepijn Reinderink twee jonge klimtalenten vastgelegd tot het einde van 2027. Zij beschikken nu nog niet over het niveau om een Evenepoel bij te staan in een grote ronde, maar dat kan wel nog komen. Voor Soudal Quick-Step is het blijven ontwikkelen van jong talent de weg die het team wil aanhouden.

"Ik ben heel blij dat ik deze contractverlenging getekend heb", reageert Gelders verheugd. "Ik heb twee doelen voor de toekomst: elk jaar een betere renner worden en met de ploeg zoveel mogelijk overwinningen behalen. Dat zit in ons DNA. Natuurlijk, als op een gegeven moment de kans komt, wil ik ook zelf voor een overwinning gaan."

Reinderink voelt vertrouwen bij Soudal Quick-Step

Reinderink is een ex-Nederlands kampioen bij de beloften. "Het tekenen van een nieuw contract bij de Wolfpack is een belangrijk moment in mijn carrière. Ik heb aanzienlijke stappen gezet in de laatste twee jaar, maar eerder ook al bij het Devo Team. Dit is mijn ploeg. Het is motiverend voor de volgende twee jaar om te zien dat de ploeg zo veel vertrouwen in mij heeft."

Bij Visma-Lease a Bike doen ze het dus enigszins anders. Daar gaan ze voor het langer aan zich binden van een ervaren pion. Wilco Kelderman is inmiddels 34, maar kan ook op deze leeftijd nog een nieuw contract voor twee jaar tekenen. Zeker niet alle ploegen sluiten akkoorden voor deze termijn met de anciens onder de renners.

Kelderman tevreden met aangepaste rol

"Ik blijf zoeken naar manieren om beter te worden", verzekert Kelderman. "Mijn rol is de laatste jaren wat veranderd en ik doe mijn best om ook de jonge renners van het team bij te staan en te helpen. Daarnaast wil ik onderdeel blijven van het team dat voor de grote successen strijdt: in de Tour of de andere grote rondes als ondersteunende renner."