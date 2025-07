Gaat ze toch voor een klassement? Vollering en Niewiadoma geloven Kopecky niet

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Demi Vollering maakt jacht op haar tweede eindzege in de Tour de France Femmes. Zij rekent nog altijd op concurrentie van Lotte Kopecky.

Vorig jaar kwam Demi Vollering amper vier seconden tekort om voor de tweede keer de Tour de France Femmes te winnen. De Poolse Katarzyna Niewiadoma trok toen aan het langste eind en verdedigt haar eindzege.

Samen met Vollering is Pools kampioene Niewiadoma een van de favorieten voor de eindzege in de Tour de France Femmes. Met Lotte Kopecky moeten ze geen rekening houden, zij heeft haar ambities voor het klassement opgeborgen.

Al lijkt Niewiadoma toch rekening te houden met de wereldkampioene. "Het zou me niet verbazen als ze uiteindelijk toch meedoet voor het klassement", zegt de Poolse bij VTM Nieuws. "Maar ik wil me in de eerste plaats wel focussen op mijn eigen doelen en dromen."

Vollering houdt rekening met Kopecky

Dat doet ook Demi Vollering, tot vorig jaar ploeggenote van Kopecky bij SD Worx-Protime. De Nederlandse rijdt nu bij FDJ-Suez en dat zorgt voor extra motivatie. "Ik voel me hier heel erg op mijn gemak en ik heb een heel leuke tijd. Ik voel me klaar."

En Vollering houdt ook rekening met Kopecky. "Ik zou Lotte nooit uitsluiten. Zij is iemand die er alsnog zomaar ineens kan staan. Ik hoop voor haar dat ze een goede Tour kan rijden", zei de Nederlandse nog.