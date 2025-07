Komt beste Van Aert ooit nog terug? Ex-sportief manager Zeeman ziet belangrijke voorwaarde

Wout van Aert rijdt goed in de Tour, maar echt zijn topniveau lijkt hij niet te halen. Volgens ex-sportief manager Merijn Zeeman kan dat echter nog terugkomen.

Met een derde, vierde en vijfde plaats kwam Wout van Aert al enkele keren dicht bij een ritzege in de Tour de France, wat zijn tiende ooit zou zijn. Sinds 2022 kon Van Aert echter niet meer winnen in de Tour.

In die Tour van 2022 reed Van Aert uitmuntend bergop, zo loste hij op Hautacam bergop Pogacar en leidde hij Vingegaard naar zijn eerste overwinning in de Tour. Dat niveau haalt Van Aert dit jaar bergop niet.

Volgens voormalig sportief manager Merijn Zeeman is dat niet onlogisch. Van Aert werd ziek net voor het BK en speelde zo enkele dagen kwijt in zijn voorbereiding. Daardoor begon hij niet helemaal fit aan de Tour.

Komt beste Van Aert nog terug?

"Het is ook voor Wout niet gemakkelijk. Zodra hij in een kopgroep zit, is de rest van die groep alleen maar met hem bezig. Omdat ze weten dat hij de renner is die ze moeten volgen om te kunnen winnen", zegt Zeeman bij Het Nieuwsblad.

Zeeman denkt wel dat we de beste Van Aert nog zullen terugzien. "Dat weet ik wel zeker. Dit jaar staat nog in het teken van zijn terugkeer na zijn zware val en blessure vorig seizoen. Maar volgend jaar gaat hij die stap naar zijn allerhoogste niveau weer zetten."