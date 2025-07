Na de zege van Paret-Peintre op de Mont Ventoux: Evenepoel stuurde duidelijke sms naar Lefevere

Remco Evenepoel moest de Tour helemaal uitgeput verlaten. Bij Soudal Quick-Step leek dat bevrijdend te werken, want enkele dagen later won Paret-Peintre met hulp van Van Wilder en Eenkhoorn op de Mont Ventoux.

Bergop zat Remco Evenepoel vaak geïsoleerd in de eerste twee weken van de Tour de France. Hij miste zijn meesterknecht Mikel Landa en ook Louis Vervaeke, die door blessures niet aan de start van de Tour kwamen.

De helpers van Evenepoel die wel aan de start stonden, stelden dan weer teleur. Valentin Paret-Peintre, Ilan Van Wilder, Maximilian Schachmann en Pascal Eenkhoorn waren zo goed als onzichtbaar.

Tot de opgave van Evenepoel. Drie dagen later schoven Eenkhoorn, Van Wilder en Paret-Peintre mee in een ontsnapping in de etappe naar de Mont Ventoux. De afloop is ondertussen bekend, Soudal Quick-Step pakte zijn vierde ritzege met Paret-Peintre.

Evenepoel was blij voor Soudal Quick-Step en Paret-Peintre

"Remco had de overwinning van Paret-Peintre negatief kunnen interpreteren", zegt Patrick Lefevere bij Het Nieuwsblad. Maar hij vindt dat winnen vanuit de ontsnapping niet dezelfde inspanning is als overleven in de groep van de favorieten.

"Remco liet zich daar ook niet in kennen. Hij stuurde me een positieve sms: 'Pijnlijk dat ik er niet meer ben, maar ik ben blij dat iemand van de ploeg wint'", onthult Lefevere. Ook Evenepoel was dus tevreden voor zijn ploegmaats.