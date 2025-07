Na zijn opgave in de Tour: Evenepoel maakte bondscoach Pauwels meteen iets duidelijk

Voor Remco Evenepoel was de Tour zijn grote doel van het seizoen, maar hij moest uitgeput opgeven. Bondscoach Serge Pauwels had al contact met Evenepoel over zijn volgende doelen.

Waar en wanneer Remco Evenepoel zijn comeback zal maken in het peloton na zijn opgave in de Tour is nog niet duidelijk. Evenepoel was deze week ook drie dagen ziek, fietsen deed hij wellicht nog niet sinds hij uit de Tour stapte.

De kans dat Evenepoel over een week aan de start staat van de Clasica San Sebastian, een van zijn favoriete koersen die hij ook al drie keer won, is dan ook klein. De hoofddoelen van Evenepoel zijn wel duidelijk: het WK en het EK.

Evenepoel focust op WK en EK

Bondscoach Serge Pauwels had ook al contact met Evenepoel. "Ik heb hem een dag na zijn opgave gehoord. Hij wil eerst resetten en dat is nodig. Maar zijn doelen zullen ongewijzigd blijven", zegt hij bij Vive le Vélo.

"Hij heeft even tijd nodig om mentaal en fysiek te herstellen en dan opnieuw naar het najaar toe te werken met de tijdrit en de wegrit op het WK en aansluitend de Europese kampioenschappen op een heel lastig parcours."

Evenepoel kan in Rwanda een tweede wereldtitel op de weg pakken en een derde op rij in het tijdrijden. Op het EK in Frankrijk kan hij ook voor de tweede keer Europees kampioen tijdrijden worden. De titel in de EK-wegrit pakte Evenepoel nog nooit, het is de enige titel op een kampioenschap die hij nog nooit won.