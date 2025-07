Passieve Vingegaard stevig op de korrel genomen: "Niemand begrijpt dat"

Jonas Vingegaard nam op La Plagne niet over van Tadej Pogacar en kwam uiteindelijk twee seconden tekort voor de ritzege. De tactiek van de Deen roept veel vragen op.

"We zaten te wachten", zegt Bert De Backer bij Vive le Vélo. "Het was al snel duidelijk dat Pogacar voor de etappezege wilde gaan. De vlucht werd binnen schot gehouden." Tim Wellens nam al dat werk voor zijn rekening.

Op de slotklim zet Pogacar zijn eerste aanval al in op 14 kilometer van de streep. De Sloveen wilde duidelijk voor de etappezege gaan, maar Vingegaard haakte makkelijk aan en bleef in zijn wiel zitten.

Waarom viel Vingegaard niet aan?

"In een pokerspel was het dan 1-0 voor Vingegaard en ik was 90% zeker dat er een aanval van Vingegaard zou komen, maar die kwam er niet", zegt De Backer. "En daar ben ik heel verrast door."

"Het was een goede tactiek om in het wiel te blijven, maar dan moet hij zelf vol aangaan. En dat is niet gebeurd. En dat begrijpt niemand." Uiteindelijk zette Vingegaard zijn sprint in op 150 meter van de streep, maar kwam hij net tekort voor de ritzege.

"Gunde Pogacar het niet aan Vingegaard om één procent kans te maken op de etappezege door het gat dicht te rijden, of heeft Vingegaard zoveel schrik om Pogacar te helpen winnen? Het is niet te verklaren. Niemand snapt wat er hier gebeurd is."