Pogacar begrijpt niets van tactiek concurrenten en is kritisch voor Vingegaard

Geen vijfde ritzege voor Tadej Pogacar in deze Tour de France. De Sloveen moest tevreden zijn met de derde plaats na vreemde tactische keuzes van zijn concurrenten.

Op de Mont Ventoux en Col de la Loze had Tadej Pogacar de ritzege al laten liggen, hij leek zijn zinnen hebben te gezet op La Plagne. Tim Wellens sleurde kilometers op kop van het peloton en zette zijn ploegmaats af aan de voet van de slotklim.

"We deden het goed tot de laatste klim, maar sommige renners denken dat ze 19 kilometer kunnen sprinten op een klim", leek vooral Pogacar met de vinger te wijzen Decathlon-AG2R. "De snelheid lag heel hoog."

Decathlon-AG2R sleurde in het begin van La Plagne op kop voor Felix Gall, maar ook zij verdwenen snel. "Ik dacht ook dat Jonas (Vingegaard) wilde winnen, maar hij bleef gewoon in mijn wiel", was Pogacar ook verbaasd over de tactiek van de Deen.

"Toen Arensman aanviel, besloot ik niet te volgen. Ik koos voor mijn tempo. Maar ik ben blij dat het bijna gedaan is. Nog twee dagen tot Parijs." Pogacar telt de dagen af tot hij opnieuw thuis kan zijn bij zijn verloofde Urska Zigart.



Toch rekent Pogacar zich nog niet rijk. "Je weet het nooit. Ik was redelijk vermoeid aan de finish. De laatste drie dagen waren zwaar. Het blijft de Ronde van Frankrijk, dus we moeten geconcentreerd blijven."