Sergeant ziet Pogacar niet de waarheid spreken in de Tour: "Klopt niet"

Tadej Pogacar won ook op La Plagne niet. De gele trui zou geen cadeaus uitdelen, maar daar lijkt de Sloveen nu toch mee bezig te zijn.

De dertiende etappe was de vierde en voorlopig ook laatste ritzege van Tadej Pogacar in de Tour de France. Sindsdien gingen er vier bergritten voorbij waarin de Sloveen niet won, wat toch redelijk opmerkelijk is.

Superbagnères (Arensman), Mont Ventoux (Paret-Peintre), Col de la Loze (O'Connor) en La Plagne (Arensman) gingen voorbij zonder ritwinst van de gele trui. Dat was ook Marc Sergeant al opgevallen.

Deelt Pogacar wel cadeaus uit in de Tour?

"Hij heeft deze Tour wel nog gezegd dat hij geen cadeaus uitdeelt, maar dat klopt niet. Hij deelt wel cadeaus uit, maar dan enkel aan iemand die ervoor wil rijden, die durft aan te vallen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Achter het podium hoorde je Pogacar ook zeggen tegen Arensman dat hij het verdiende om voor de tweede keer te winnen. De Nederlander bleef maar aanvallen op La Plagne en Pogacar gaf hem uiteindelijk ook de vrijgeleide.

Dat in tegenstelling tot Vingegaard, die in het wiel bleef zitten van Pogacar en hoopte dat de wereldkampioen het gat zou dichtrijden. "Zoek het dan zelf uit, zag je Pogacar denken." De Deen strandde op plek twee, op twee seconden van Arensman.