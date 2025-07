'Toch akkoord over transfer van Remco Evenepoel? Stevige afkoopsom op tafel gelegd'

Rijdt Remco Evenepoel in 2026 voor Soudal Quick-Step of Red Bull-BORA-hansgrohe? Er zou een akkoord zijn met de Duitse ploeg over de afkoopsom van het contract van Evenepoel.

Dat schrijft de Waalse krant La Dernière Heure, nadat La Gazzetta dello Sport vrijdag al schreef dat Evenepoel afgelopen maandag zijn contract zou getekend hebben bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Dat laatste ontkende Evenepoel wel zelf, volgens de olympische kampioen lag hij maandag, dinsdag en woensdag ziek in zijn bed. Volgens La Dernière Heure is dat akkoord er wel en zou dat ook het geval zijn met Soudal Quick-Step. Wordt contract van Evenepoel afgekocht? Evenepoel heeft nog een contract tot eind 2026 bij The Wolfpack en zij moeten zich akkoord verklaren met een vertrek van Evenepoel. Dan gaat het onder meer over een afkoopsom voor het nog lopende contract van Evenepoel. Volgens La Dernière Heure zou de Duitse ploeg twee miljoen euro betalen, het jaarloon van Evenepoel, aan Soudal Quick-Step om zijn contract af te kopen. Evenepoel zou ook heel wat mensen meenemen naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Mecanicien en neef Dario Kloeck, zijn vaste verzorger David Geeroms en zijn vaste ploegleider Klaas Lodewyck zouden Evenepoel volgen. Ook ploegmaat Mattia Cattaneo zou de overstap maken naar de Duitse ploeg.