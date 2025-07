Arnaud De Lie is opnieuw op de dool: "Hij is niet ziek, maar..."

Arnaud De Lie leek er helemaal door te komen in de Tour met enkele ereplaatsen. De laatste dagen gaat het echter opnieuw een pak slechter met de voormalige Belgische kampioen.

In deze Tour eindigde Arnaud De Lie al vier keer in de top vijf, de Belgische kampioen leek eindelijk opnieuw op niveau te zijn nadat hij maanden op de sukkel was. Hij werd dan ook beschouwd als een van de favorieten voor de slotrit.

Die ambitie kreeg de voorbije dagen echter een stevige knauw. De Lie kwam in de laatste drie etappes telkens als een van de laatste renners over de streep. In de voorlaatste etappe moest De Lie al bijzonder snel lossen uit het peloton.

Mag De Lie nog hoop koesteren in de slotrit?

Uiteindelijk kwam hij wel met de gruppetto over de streep. "Ik was nog voor de eerste klim gelost. Ik kan alleen mijn ploegmaats bedanken om me tot in de gruppetto te brengen", zei De Lie bij RTBF.

Sportief manager Kurt Van de Wouwer tast ook wat in het duister over wat er aan de hand is met De Lie. "Hij is niet ziek, maar de Tour is drie weken lang en de laatste twee dagen waren moeilijker", zegt hij bij Sporza.

Ambities met De Lie uitspreken voor de slotrit is dan ook moeilijk voor Van de Wouwer. Voor De Lie zit er niets anders op dan hopen op een betere dag. "Maar voor het vertrouwen is dit niet super", sluit de sportief manager af.