Beyen wijst op belangrijk feit na teleurstellende prestatie Kopecky: "Mag dat niet vergeten"

Lotte Kopecky kwam er niet aan te pas in de eerste etappe van de Tour de France Femmes. Ine Beyen ziet het niet meer goedkomen voor de wereldkampioene, maar wijst ook op de problemen die ze voor de Tour heeft gehad.

Haar ambities voor het klassement had ze al laten varen voor de Tour, maar Lotte Kopecky had wel haar zinnen gezet op ritzeges. Op papier was de eerste etappe, met de laatste 1,8 km aan gemiddeld 6%, haar op het lijf geschreven.

Kopecky zakte er echter snel door en ze werd uiteindelijk pas 43ste op meer dan een minuut van Marianne Vos. Het lijkt voor de wereldkampioene moeilijk te worden om nog uit de blinken dit jaar in de Tour.

Komt het nog goed met Kopecky in de Tour?

Door de blessurelast, eerst de knie en daarna de rug, lijkt het vertrouwen zoek bij Kopecky. "Dat kan ook niet anders. De voorbije jaren is alles gelukt en dat op een compleet andere manier dan de rest", zegt Ine Beyen bij Sporza.

Kopecky is al lang niet meer op hoogtestage geweest en traint zichzelf al enkele jaren. "Je mag ook niet vergeten dat ze privé veel heeft meegemaakt. We zeggen altijd dat Kopecky een renster is met sterke benen, maar met nog een veel sterkere kop."

"Maar soms gaat het even niet meer. Dat is niet onlogisch." Vraag is of Kopecky er tijdens deze Tour nog door kan komen. Zondag krijgt ze in de tweede etappe een nieuwe kans in Quimper in een gelijkaardige etappe.